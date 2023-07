Selten zu sehen: Arbeiten von Ernst und Martin Pilser in der Galerie Mathias Mayr

Innsbruck – Der 72-jährige Martin Pilser lebt zwar schon fast sein ganzes Leben in Innsbruck, gesehen hat seine fein mit Buntstiften gezeichneten Blätter bisher allerdings kaum jemand. Dabei braucht er sich keineswegs zu verstecken, wie seine Ausstellung in der Galerie Mathias Mayr vorführt, in der ältere genauso wie ganz neue Arbeiten des konsequent seinen Weg gehenden Kunstarbeiters zu sehen sind.

Sein Studium an der Wiener Akademie beim Phantasten der Wiener Schule Anton Lehmden hat diese Neigung noch eindeutig befördert, genauso wie sein Wechsel an die Bühnenbildklasse von Lois Egg. Mag Martin Pilser doch trotz des bevorzugten Kleinformats die theatralische Inszenierung. Um Bildgeschichten zu erfinden, die von mehrdeutigen Anspielungen nur so wimmeln. Viel hintergründiger Humor ist da im Spiel, die Lust am Zwittrigen, aber auch am dekorativ Mustrigen, delikat Farbigen. Da reckt Pflanzliches so etwas wie Hände sonderbaren Himmelskörpern entgegen, durchsurft eine gelbe Quietschente fröhlich surreale Landschaften. In denen auch ein sonderbarer Don Quijote mit Tirolerhut immer wieder auf- bzw. im bunten Getümmel abtaucht.