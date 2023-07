Innsbrucker Patscherkofel avancierte zur digitalen Spielwiese

Innsbruck - „Gezockt“ wird für gewöhnlich zu Hause, doch nicht in diesem Fall. Da avancierte der Innsbrucker Patscherkofel zur digitalen Spielwiese: Denn im Rahmen des ESports-Qualifikationsturnier von „Red Bull for The Win“ ging es um drei Tickets für das Bundesfinale in Wien, wo dann echte ESports-Profis als Gegner am anderen Controller sitzen werden. Und neben dem Oberösterreicher Louis Vaasen und dem Steirer Mike Wünsch qualifizierte sich auch der 21-jährige Absamer Manuel Juen für den Trip in die Hauptstadt. Der Tiroler hat sich auf das Spiel „Rocket League“, eine Art Autoball, spezialisiert. Weitere Qualifikationsturniere steigen am Wochenende in Salzburg und am 8. Juli in Wien, das Bundesfinale steigt am 15. Juli. (TT)