Karriereende mit 20 Jahren: Muigg hängt den Schläger an den Nagel

Luca Muigg beendet seine Profikarriere. Das teilte der HC Innsbruck via Aussendung mit. „Für mich ist es an der Zeit, eine Pause einzulegen. Ich bin noch bis November beim Bundesheer und muss auch über meine berufliche Zukunft nachdenken. So habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen“, sagte der 20-Jährige.