„Schöne Menschen, schöne Shows, schöne Weine“: Popstar Pink über ihre Zeit in Österreich

Das postete der US-Popstar Pink am Montag auf Instagram unter einem Foto mit ihrer Familie. Dass ihrer Tochter das Fahrrad bei einem Ausflug durch den Wiener Prater gestohlen wurde, konnte ihren Aufenthalt in Österreich offenbar nicht trüben. Die 43-Jährige ist derzeit auf Europa-Tour, erst am Sonntag trat sie in Wien auf.

Wien – Superstar Pink (43) schwärmt von Österreich. „Wien. Österreich. Wachau. Schöne Menschen. Schöne Shows. Schöne Weine. Perfekte Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden. Wir danken von ganzem Herzen", schrieb die US-Amerikanerin am Montag bei Instagram und postete dazu ein Ausflugsfoto ihrer Familie. Nur direkt nach ihrer Ankunft in Wien musste sie sich über einen Diebstahl ärgern.

Im Rahmen ihrer "Summer Carnival"-Tour trat Pink – bürgerlich Alecia Moore – zuletzt auch in Berlin auf, wo sie Songs ihres im Februar erschienenen Albums "Trustfall" sowie Hits wie „Get The Party Started" oder „Raise Your Glass" zum Besten gab. In der ersten Julihälfte sind Konzerte in Deutschland geplant, bevor es nach Warschau und Nordamerika weitergehen soll. (APA, dpa)