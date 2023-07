Ein Verletzter nach Absturz von Hubschrauber am Monte Rosa

Aosta – Ein Hubschrauber der Schweizer Fluggesellschaft Air Zermatt ist am Dienstag im norditalienischen Valsesia-Tal auf einer Strecke zwischen zwei Berghütten am Monte Rosa abgestürzt. An Bord befanden sind der Pilot und vier weitere Insassen, die sich retten konnten, berichteten italienische Medien. Eine Person wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert.