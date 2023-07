Neue Tarife gelten bereits ab 24. Juli: Tiwag senkt den Strompreis früher

Die Energiepreise sollen noch vor der Heizsaison spürbar purzeln: Wie der Landesenergieversorger am Dienstag bekannt gab, werden die Preise bereits Ende Juli gesenkt. Bis März soll es eine Preisgarantie geben.

Innsbruck – Das Machtwort von Tiwag-Eigentümervertreter LH Anton Mattle hat gefruchtet: Nach einer Prüfung einer vorzeitigen Strompreissenkung hat der Tiroler Landesenergieversorger nachgegeben. Ursprünglich war eine Senkung im Umfang von zehn bis 15 Prozent für den Herbst in Aussicht gestellt worden. Mattle hatte aber eine Senkung vor Beginn der Heizsaison gefordert.

„Aufgrund des derzeit äußerst dynamischen Marktumfelds ziehen wir die Preissenkung auf 24. Juli vor“, informiert Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser in einer Aussendung am Dienstag. Konkret wird der Energiepreis für alle KundInnen, die auf den neuen Stromvertrag umsteigen oder bereits umgestiegen sind auf 15,7 ct/kWh netto bzw. 18,84 ct/kWh brutto inkl. Boni abgesenkt. Bis zum 31. März 2024 und damit bis zum Ende der kommenden Heizsaison gilt eine Preisgarantie. Die Energiepreise können damit nur gesenkt, aber nicht erhöht werden. Auch die IKB wird ihre Produkte entsprechend anpassen.

„Im Gegensatz zu den meisten anderen Anbietern haben wir bis Juli 2023 die Preise für die HaushaltskundInnen stabil niedrig gehalten. Zudem prüfen wir, ob aufgrund der neuen Beschaffungsstrategie und der Marktpreisentwicklungen eine weitere Preissenkung zum Jahreswechsel möglich ist“, so Entstrasser.

Aufgrund der deutlichen Preisdifferenz zum Altvertrag (-25 Prozent vor Strompreisbremse) empfiehlt die Tiwag KundInnen einen raschen Wechsel in den Neuvertrag. 100.000 Bezieher haben den neuen Vertrag bereits unterschrieben.

Einige Beispiele zur Anpassung der Teilbeträge haben zuletzt für Verunsicherung bei den KundInnen gesorgt. Dazu hat die Tiwag auf ihrer Website unter www.tiwag.at/teilbetrag eine Liste der häufigsten Fragen samt Erklärungen veröffentlicht. Zudem können Tiwag-KundInnen sich bei Unklarheiten an die eigens eingerichtete Kontaktstelle unter teilbetrag@tiwag.at wenden.

Mit der Tiwag war jedenfalls auch die schwarz-rote Landeskoalition zunehmend unter Beschuss geraten ‒ von der Arbeiterkammer bis hin zur Landes-Opposition. Und auch innerhalb der Regierung machte sich Unmut breit. So forderte etwa auch SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer das "Ausschöpfen aller Möglichkeiten zur Senkung des Stromtarifs", und dies rasch.

Nach der Tiwag-Ankündigung zeigte sich Dornauer nunmehr zufrieden, sparte aber gleichzeitig nicht mit kleinen Seitenhieben gegen den Energieversorger. "Nach massivem politischen Druck" habe es beim Landesenergieversorger "spät, aber doch, ein Einlenken gegeben." "Gerade Energieversorger in öffentlicher Hand sollten in diesem sensiblem Marktumfeld mit Weitsicht agieren. Wir müssen nun langfristig sicherstellen, dass die Tirolerinnen und Tiroler den günstigsten Stromtarif erhalten", so der rote Landeshauptmannstellvertreter.