Seitdem in Haft: Gesuchter Dieb (25) zufällig von Polizei-Streife in Silz aufgegriffen

Imst – Eine Kontrolle der Polizei Silz bei einem 25-jährigen Mann führte zu einer Festnahme und der Sicherstellung einer größeren Ansammlung von Diebesgut in dessen Wohnung. Tatsächlich gab es gegen ebenjenen 25-jährigen Österreicher seit Längerem eine Ausschreibung zur Festnahme, da er als Tatverdächtiger einer Serie von Diebstählen, Sachbeschädigungen und Betrügereien in den vergangenen Monaten im Bezirk Imst ausgeforscht werden konnte.

Aufgrund der Sachlage ordnete die Staatsanwaltschaft daher die Festnahme und eine Hausdurchsuchung bei dem Mann an, dieser tauchte jedoch unter. Nachdem er über einen längeren Zeitraum nicht in seiner Wohnung angetroffen wurde, erfolgte die Ausschreibung zur Festnahme.

Aufgespürt wurde er Mann, nachdem eine Anzeige gegen eine unbekannte männliche Person aufgegeben und er von einer Polizeistreife in Silz kontrolliert wurde. Im Zuge der Identitätsfeststellung heraus, dass es sich bei dem Mann um jenen 25-jährigen Österreicher handelte, gegen den die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Festnahme ausgeschrieben hatte.

Laut Polizeibericht stand während der Mann während der Kontrolle unter Suchtmitteleinfluss, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Noch am selben Tag die Wohnung des Festgenommenen durchsucht, dabei wurden von Beamten der Polizeiinspektion Ötz mehrere rezeptpflichtige Psychotrope, geringe Mengen an Cannabiskraut, Cannabisharz und Suchtgiftutensilien sicherstellen.