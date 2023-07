Statistik zeigt: Auto-Unfälle werden meistens von Männern 20 und über 75 verursacht

Die Statistik Austria präsentierte Zahlen der Verkehrsunfälle die im Zeitraum von 2018 bis 2022 geschehen waren. Eine nähere Betrachtung zeigte, dass Männer öfter Verursacher von Autounfällen waren als Frauen. Besonders Jüngere und Ältere Fahrer stachen dabei hervor.

Wien – Pkw-Lenkerinnen und -lenker unter 20 Jahren sowie jene ab 75 Jahren haben von 2018 bis 2022 anteilsmäßig am häufigsten Verkehrsunfälle verursacht. Das geht aus Zahlen der Statistik Austria hervor, die am Dienstag publiziert wurden. Im Gegensatz dazu seien Autofahrerinnen und -fahrer zwischen 45 und 49 Jahren am seltensten in Unfälle verwickelt. Männer verursachten Unfälle zudem öfter als Frauen, hieß es.

„Die beiden höchsten Anteile an Unfallverursacherinnen und -verursacher wiesen die ältesten Pkw-Lenkerinnen und -lenker auf. 83 Prozent der über 85-jährigen Pkw-Lenkerinnen und -lenker und 77 Prozent der 80- bis 84-Jährigen, die in den vergangenen fünf Jahren an Unfällen beteiligt waren, waren auch die Verursacherinnen und Verursacher", wurde Generaldirektor Tobias Thomas zitiert.

„Den dritthöchsten Wert gab es bei Lenkerinnen und Lenkern unter 20 Jahren mit einem Anteil von 72 Prozent", hieß es. Nach der jüngsten Alterskohorte in der Statistik sei der Anteil kontinuierlich bis zur Gruppe der 45- bis 49-Jährigen abgesunken, die mit 49 Prozent am seltensten die Unfälle verursacht hatte.

Detaillierte Ergebnisse und mehr Informationen zur Statistik gibt es in der Statistik-Austria-Publikation Straßenverkehrsunfälle 2022: In der interaktiven Verkehrsunfallkarte können die Unfälle von 2022 nach den genauen Unfallorten abgefragt werden.

Deutliche Unterschiede verzeichnete die Statistik Austria auch beim Geschlecht der Lenkerinnen und Lenker. „Insgesamt waren an Unfällen beteiligte männliche Pkw-Lenker im Zeitraum von 2018 bis 2022 zu 59 Prozent auch die Verursacher, verunfallte Frauen hingegen zu 53 Prozent", hieß in einer Aussendung. Am stärksten zeigte sich der Geschlechterunterschied jedoch in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen: Hier waren 67 Prozent der männlichen Pkw-Lenker und 58 Prozent der weiblichen Pkw-Lenkerinnen hauptverantwortlich für den Unfall, in den sie verwickelt waren.

