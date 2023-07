Ertragsausfall von 95 Prozent bei Wachauer Marillen

Spitz a.d. Donau – Die Marillenernte in der Wachau werde in diesem Jahr "leider sehr, sehr klein ausfallen", betont der Verein "Wachauer Marille" auf seiner Website. Grund seien massive Schäden durch Frost wegen tiefer Temperaturen in der ersten Aprilwoche. Die Bauern würden kurz vor der Ernte mit einem Ertragsausfall von 95 Prozent rechnen, berichtete der ORF Niederösterreich am Dienstag.