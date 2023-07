Auto fuhr in Tel Aviv in Menschenmenge: Mehrere Verletzte

Tel Aviv – Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto sei in eine Menschenmenge gefahren, teilte der israelische Rettungsdienst am Dienstag mit. Der Fahrer sei "neutralisiert" worden, nachdem er zuvor in eine Gruppe von Fußgängern gefahren sei und anschließend mit einem spitzen Gegenstand auf sie eingestochen habe, sagte ein Sprecher am Dienstag. Unklar war zunächst, ob der Angreifer getötet wurde.