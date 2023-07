Ziel kaum erreichbar: Es klafft eine Lücke in Österreichs Klimaplan

Wien – Österreichs Klimaziel bis 2030 bleibt vorerst weiterhin unerreichbar, der am Dienstag präsentierte Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) ändert daran nichts. Um 48 Prozent soll der CO2-Ausstoß gegenüber 2005 reduziert werden, aber es reicht nur für 35 Prozent. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wartet nun auf konkrete Vorschläge, wie die Lücke geschlossen werden kann. "Nein sagen reicht nicht" lautete dabei ihre Botschaft gegenüber potenzieller Kritik.

Aber die Emissionen sinken, stellte Gewessler fest, "weil wir die notwendigen politischen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt haben" und die noch fehlenden 13 Prozentpunkte, die wolle man auch noch schaffen. "Deshalb starte auch die öffentliche Konsultation mit dem heutigen Tag", stellte die Ministerin fest und sie sei schon "sehr gespannt auf alle Vorschläge". Jedoch brauche es Ideen, um das Ziel zu erreichen, "was wir nicht brauchen, sind die Meinungen, die nur sagen, wie es nicht geht".

Im Rahmen der öffentlichen Konsultation bis 31. August sollen nun "Stakeholder, NGOs, politische Parteien" Beiträge liefern, wie noch fehlende Reduktion erreicht werden kann. Der nationale Klimaplan ist laut Umweltministerium eine historische Herausforderung, die gemeinsam bewältigen. Die EU-Kommission wird ihr Feedback zum Entwurf des Plans übermitteln, eher dieser dann final bis Juni 2024 an die EU übermittelt werden muss.

13 Prozentpunkte beträgt die Lücke, der insgesamt zu reduzierende Treibhausausstoß bezieht sich dabei auf den Nicht-Emissionshandelsbereich, der aus dem Klimamaßnahmenpaket "Fit for 55" der EU-Kommission von 2021 hervorgeht. Die nicht ausreichenden 35 Prozent an Reduktion sind aus den Berechnungen des sogenannten WAM-Szenarios ("with additional measures") hervorgegangen, und Günther Lichtblau, Klimaexperte im Umweltbundesamt, sah das Positive: "Das bisherige Ziel der Kommission von Minus 36 Prozent würde mit dem WAM gut zusammenpassen".