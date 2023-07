Deutscher Rapp Glocknerkönig der Tour of Austria

Fuscher Törl – Der Deutsche Jonas Rapp hat sich am Dienstag im Laufe der dritten Etappe der Tour of Austria am Hochtor auf 2500 m Seehöhe den Titel des Glocknerkönigs gesichert. Der 28-Jährige aus dem österreichischen Hrinkow-Team erreichte aus Sillian kommend deutlich vor Lukas Pöstlberger als Erster den höchsten Punkt der diesjährigen Rundfahrt.