Narvaez gewann erneut, Deutscher Rapp Glocknerkönig

Fuscher Törl – Der Ecuadorianer Jhonatan Narvaez hat seine Führung bei der Tour of Austria ausgebaut. Der 26-Jährige aus dem Ineos-Team setzte sich am Dienstag nach 148,5 km von Sillian nach St. Johann/Alpendorf durch. Narvaez hatte auch am Vortag in Innsbruck gesiegt. Glocknerkönig wurde der Deutsche Jonas Rapp. Der 28-Jährige aus dem österreichischen Hrinkow-Team erreichte deutlich vor Lukas Pöstlberger als Erster den höchsten Punkt der diesjährigen Rundfahrt.