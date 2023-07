Skulptur in der Isel und ein abgebissenes Ohr: 29-Jähriger in Lienz gefasst

Lienz – Eine ganze Liste an Delikten lastet die Staatsanwaltschaft Innsbruck einem 29-Jährigen an, der Ende Mai nach einer Sachbeschädigung in Lienz festgenommen wurde. Ermittlungen der Polizeiinspektion Lienz ergaben, dass neben mehreren Fällen von Sachbeschädigung auch eine Reihe an Diebstählen und eine gefährliche Drohung auf das Konto des Mannes gehen dürften. Zudem steht er wegen schwerer Körperverletzung unter Verdacht.