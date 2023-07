Im Katalonien-Konflikt droht eine neuerliche Zuspitzung

Der Dialog zwischen Madrid und Barcelona könnte enden, falls in Spanien das rechte Lager an die Regierung kommt.

Barcelona –Um den Katalonien-Konflikt ist es zuletzt ruhiger geworden – zumindest, was die internationale Aufmerksamkeit betrifft. Doch das könnte sich bald ändern. Denn bei der Parlamentswahl in Spanien am 23. Juli zeichnet sich eine mögliche Mehrheit des rechten Lagers ab. Es vertritt gegenüber den Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien eine härtere Linie als die derzeitige sozialistische Regierung, die im Parlament auf die Kooperation mit Regionalparteien angewiesen ist. Ganz besonders gilt das für die rechtspopulistische Partei Vox, die im Wahlkampf Stimmung gegen alles macht, was sie als Bedrohung der Einheit des Landes betrachtet.