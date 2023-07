Alcaraz und Murray landeten sichere Wimbledon-Auftaktsiege

London, Wimbledon – Die Nummer 1 der Tennis-Welt hat am sehr verregneten Dienstag der All England Championships in Wimbledon einen sicheren Auftaktsieg hingelegt. Der Spanier Carlos Alcaraz feierte gegen den Franzosen Jeremy Chardy in dessen letzten Karriere-Match einen glatten 6:0,6:2,7:5-Erfolg. Nur im dritten Satz vermochte sich der 36-jährige Chardy noch ein wenig zu steigern. Auf den Außen-Courts wurde regenbedingt hingegen kein Match zu Ende gespielt, letztlich wurden 71 Partien vertagt.