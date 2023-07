Neue Leitung der Albertina wird enthüllt

Nun folgt der zweite Schlag. Nachdem Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer in der Vorwoche Jonathan Fine als designierten Generaldirektor des KHM vorgestellt hat, enthüllt die Grünen-Politikerin nun am Mittwoch, wer 2025 die Nachfolge von Klaus Albrecht Schröder an der Spitze der Albertina antritt. Der 67-Jährige steht dem Museum seit 2000 vor und hatte sich nicht mehr beworben. 20 Interessenten hat es für den Posten gegeben - jeweils zehn Frauen und Männer.