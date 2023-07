NEOS fordern im Nationalrat Senkung der Lohnnebenkosten

Die dreitägige Plenarwoche vor der Sommerpause hat am Mittwoch mit der Forderung nach weniger Steuern auf Arbeit begonnen. "Setzen Sie massiv auf steuerliche Entlastung, vor allem bei den Lohnnebenkosten", appellierte NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger im Rahmen einer Aktuellen Stunde an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Die frühere Staatssekretärin Muna Duzdar rückte indes nach dem Ausscheiden Pamela Rendi-Wagners als SPÖ-Abgeordnete nach.

In Österreich würden die Preise schneller steigen als in anderen europäischen Ländern, was der Wirtschaft und der Wettbewerbsfähigkeit in Österreich schade, meinte Meinl-Reisinger. Die Maßnahmen der Regierung hätten die Inflation durch per "Gießkanne" verteilte Hilfen weiter befeuert. Die ÖVP kritisierte Meinl-Reisinger auch für ihre Themensetzung - gemeinsam mit der FPÖ führe sie einen "feurigen Kulturkampf gegen das Gendern", anstatt sich auf die Inflation zu konzentrieren - "Ihr seid echt nicht mehr ganz bei Trost".