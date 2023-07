Scheibenschießen ist Kulturerbe: Unesco adelt auch Pinswang und Musau

Pinswang, Musau – Im Mai wurde das in Teilen Tirols praktizierte Scheibenschlagen von der Unesco in das österreichische Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Musau und Pinswang gingen bei der Feier in Landeck leer aus, obwohl das Brauchtum des Scheibenschießens auch dort hochgehalten wird. Jetzt gab’s die Überraschung: Im Zuge des Kirchweihfestes überbrachte Kurt Tschiderer, Triebfeder der Tiroler Initiative, die frohe Botschaft, dass auch das Scheibenschießen in Musau und Pinswang zum Kulturerbe zählt, und überreichte die Urkunden. Tschiderer: „Scheibenschießen in Verbindung mit Hexverbrennen wird auch hier hochgeschätzt. Was mir besonders gefällt, ist, dass die Verantwortung der Jugend übertragen wird.“