„Nicht nur Tourismus-, sondern auch Exportland": Tirols Exporte steuern auf Rekordkurs

„Tirols Unternehmen haben 2022 mehr als 16 Mrd. Euro auf ausländischen Märkten im Warenhandel erwirtschaftet“, zeigt sich Gregor Leitner, Leiter der Abteilung Außenwirtschaft, zufrieden. Zwar habe man die konkreten Zahlen noch nicht, aber auch das erste Halbjahr 2023 sei sehr gut gelaufen. Wie wichtig die heimische Exportwirtschaft für das Wachstum und den Wohlstand sei, zeige sich auch daran, dass Tirol beim Vergleich der erwirtschafteten Export-Erlöse pro Kopf weltweit die Nummer sieben sei. Das zeige, dass Tirol eben nicht nur ein Tourismusland, sondern auch ein Exportland ist, so Leitner. Generell seien die Exporte in allen Ländern, in denen Tiroler Unternehmen aktiv sind, gestiegen. „Dabei ist es gerade auf unserem wichtigsten Markt Deutschland besonders gut gelaufen“, erklärt Leitner.