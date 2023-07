Zeitungsverleger fordern Prüfung des neuen ORF-Gesetzes durch EU-Kommission

Nun hat auch das European Publishers Council (EPC), der Rat Europäischer Verleger, in einem offenen Brief an Margrethe Vestager, geschäftsführende Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, diese Kritik am Gesetz bekräftigt. Sollte die Novelle nicht angefochten werden, „wird es zu einer existenziellen Bedrohung für die pluralistische, unabhängig finanzierte Medienlandschaft kommen“, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Das neue österreichische Gesetz wird eine beispiellose Aufstockung der Mittel für die – bereits marktführende – öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt nach sich ziehen, womit ihre Reichweite im Internet erhört werden soll.“ Der ORF werde dadurch zu einem „Verleger, der im Online-Segment in direkter Konkurrenz zu den Presseverlagen steht“.