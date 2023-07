Pariser Polizei beschlagnahmte 300 Kilo Feuerwerkskörper

Paris – Die Pariser Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle zur Verhinderung weiterer gewalttätiger Proteste 300 Kilogramm an Feuerwerkskörpern beschlagnahmt. Die Pyrotechnik wurde im Kofferraum eines Wagens im 18. Arrondissement entdeckt, teilte die Polizeipräfektur am Dienstagabend mit. Fotos zeigten einen bis unter das Dach mit Kartons voller Feuerwerk gefüllten Kleintransporter. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei festgenommen. Die Kontrollen sollten fortgesetzt werden.

Bei den Protesten gegen Polizeigewalt nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Kontrolle durch den Schuss eines Beamten hat es in Frankreich tagelang Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei gegeben. Beamte wurden mit Feuerwerkskörpern angegriffen und öffentliche Gebäude wie Polizeiwachen und Schulen in Brand gesetzt. In etlichen Regionen Frankreichs gilt derzeit ein Verbot zum Verkauf und Mitführen von Pyrotechnik und anderer gefährlicher Stoffe.