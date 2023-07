Rekordsammlung an Medaillen für Schwimmer

Innsbruck – 21 Altersklassen, 40 Bewerbe und dazu die Masters-Rennen – bei den Tiroler Meisterschaften der Schwimmer in Innsbruck gab es viel Edelmetall zu gewinnen und die Besten sammelten auch eifrig. In der allgemeinen Klasse schwamm Sport-BORG-Schülerin Tabea Huys (Make it Happen Swim) zu zehn Einzel-Medaillen (6 Gold/3 Silber/1 Bronze) und -Maturant Leon Opatril (SC IKB Ibk) zu sieben (5/2/-). Das meiste Nachwuchs-Gold schürften Emanuel Eder und auch Huys (Junioren), Moritz Krätschmer (AK16), Lea Zoller und Victor Mihurko (AK15), Sissi Brenner und Giovanni Krismer (AK14), Emma Troppmair und Matteo Höfer (AK13), Claire Gnemmi und Vincent Guth (AK12), Linda Alfarei und Max Vill (AK11), Leni Zangerl und Hannes Trenkwalder (AK10) sowie Theresia Frischmann und Raphael Zanier (AK 9). Die fleißigsten Sammler bei den Masters waren Manuel Lebeda, Herwig Herbert, Michael Nagele sowie Christina Gruber, Anna Rijkens und Beatrix Mühlbacher. (TT)