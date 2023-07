Die Absetzbarkeit von Spenden wird ausgeweitet. Spenden an Sportvereine und Bildungsbereiche werden absetzbar. Vereinfachungen soll es für den Kulturbereich geben.

Wien – Die steuerliche Regelung für die Absetzung von Spenden wird ausgeweitet und vereinfacht. In Zukunft sollen auch Spenden an Sportvereine und Bildungseinrichtungen steuerlich abgesetzt werden könne. Vereinfachungen soll es auch für den Bereich Kunst und Kultur geben. Das hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch vor dem Ministerrat angekündigt. Erwartet werde, dass sich das Entlastungsvolumen dadurch verdoppelt.