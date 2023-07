17-jährige Radfahrerin kam bei Sturz am Jaufenpass ums Leben

Ratschings – Bei einem tragischen Unfall hat eine 17-jährige Radfahrerin am Dienstag auf der Jaufenpassstraße in Südtirol ihr Leben verloren. Die Einheimische war laut Medienberichten aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und auf die Gegenfahrbahn gerutscht.

In Folge geriet sie unter ein entgegenkommendes Fahrzeug mit Tieranhänger, dessen 52-jähriger Lenker in Richtung Pass unterwegs war. Für die jugendliche Radfahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Carabinieri haben Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.