Schwere Stürme in den Niederlanden behindern Luft- und Bahnverkehr

Der Wetterdienst gab für große Teile des Landes die höchste Warnstufe aus. Am Flughafen Schiphol in Amsterdam wurden rund 300 Flüge gestrichen.

Amsterdam – Schwere Stürme haben am Mittwoch den Flug- und Bahnverkehr in den Niederlanden stark beeinträchtigt. Am Flughafen Schiphol in Amsterdam, einem der wichtigsten Drehkreuze in Europa, wurden laut Nachrichtenagentur ANP rund 300 Flüge gestrichen. Der Bahnbetreiber NS stellte den gesamten Zugverkehr im Norden der Niederlande ein. Der Wetterdienst gab für große Teile des Landes die höchste Warnstufe aus. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. (APA/Reuters)