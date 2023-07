„Russlands nützliche Idioten": Economist stellt Österreich schlechtes Zeugnis aus

Das britische Magazin The Economist hat zusammengestellt, welche Länder Europas dem russischen Regime am deutlichsten behilflich sind. Österreich liegt auf Platz zwei.

Moskau – Es ist kein schmeichelhaftes Zeugnis, dass der britische Economist Österreich und verschiedenen Nachbarländern im Umgang mit Russland ausstellt: Die Alpenrepublik ist demnach nach Ungarn der größte Steigbügelhalter für den russischen Machthaber Wladimir Putin in Europa. Der Artikel mit dem Titel "Putins nützliche Idioten" rechnet mit der europäischen „Heraushaltungspolitik" ab, die einige europäische Politiker in Bezug auf den Angriffskrieg in der Ukraine an den Tag legen.