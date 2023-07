Diebstahl in Kappler Gastrobetrieb aufgeklärt: Zwei Jugendliche (17) geständig

Kappl – Der Diebstahl von drei Trinkgeldkassen in Kappl konnte mittlerweile aufgeklärt werden: Die Täter, zwei 17-jährige Deutsche, wurden am Montag von der Polizei gefasst. Die beiden hatten vergangenen Samstag gegen 20.20 Uhr in einem unbeobachteten Moment die Trinkgeldkassen aus einem Gastronomie-Betrieb in Kappl gestohlen. Zwei Tage später wurden die Täter von einem Bekannten der Bestohlenen auf einem Parkplatz im Ort erkannt.