Regierung will für Gas strengere Speicherverpflichtungen

Wien – Österreichs Bundesregierung hat am Mittwoch angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine strengere Speicherverpflichtungen für Erdgas in Aussicht genommen. Für geschützte Kunden müssen künftig größere Gasmengen in Österreich vorsorglich gespeichert werden. Zudem müssen auch Betreiber von Gaskraftwerken zur Stromproduktion in Zukunft einen Sicherheitspolster vorhalten. Für das Vorhaben ist ein Zweidrittelbeschluss im Nationalrat erforderlich.