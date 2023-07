Erste Geige und ein Musikstar: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Die erste Geige in der Bildungspolitik spielt in dieser Legislaturperiode Martin Polaschek. Der ÖVP-Bildungs- und Wissenschaftsminister ist zu Gast bei „Tirol Live“ mit Anita Heubacher. Diese Woche läuft das heurige Schuljahr in Tirol aus, in Ostösterreich sind die Schüler schon in die Ferien gestartet. Der Bildungsminister hat bereits eine Reform der Lehrerausbildung versprochen. Wie die aussehen könnte, ließ er sich bis dato nicht entlocken. Eines scheint klar zu sein, die erst unlängst verlängerte Lehrerausbildung wird wieder verkürzt. Hintergrund ist der Lehrermangel. Dem will Polaschek auch mit einem einfacheren Einstieg für Quereinsteiger begegnen.