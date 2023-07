Praktisch, sicher und umweltfreundlich paddeln

Mehrteilige Stand Up Paddleboards aus Tirol.

Stand Up Paddeln macht Spaß, aufpumpen nicht, das ist eine Erfahrung, die inzwischen alle SUP Paddler gemacht haben.

Der Schwerpunkt bleibt so auch bei schwerer Beladung tief, wodurch die Kippstabilität erhalten bleibt. Die transportierte Ausrüstung ist sicher vor Spritzwasser trocken im Board.

Und sollte Kuno, der Killerkarpfen, ein Element abbeißen, so tragen die anderen Teile des Boards den Paddler noch sicher ans Ufer.

Die Boards sind aus HDPE hergestellt, das zu 100 % recycelbar ist und die Umwelt daher deutlich weniger als i-SUPs aus PVC belastet. Additive im PE zur Maximierung der UV-Stabilität verlängern die Haltbarkeit der Boards um viele Jahre. Ein weiteres Additiv macht das Board schmutzabweisend, wodurch die Anwendung von Reinigungsmitteln, die das Wasser der Seen beeinträch­tigen, nicht notwendig ist.

CrosLake Boards werden in Tirol mit Teilen aus Österreich, Italien, Deutschland und Spanien gebaut. Dadurch gibt es keine langen Transportwege und unsere europäische Wirtschaft wird gestärkt. Wer sein Board in Thaur bei Innsbruck selbst abholt, trägt zusätzlich zu einer guten Umweltbilanz bei.

Die mehrteiligen Boards von CrosLake können im Schauraum in Thaur (10 Minuten östlich von Innsbruck), Moosgasse 18, angesehen und gekauft werden. Voranmeldung unter 0664 975 06 80. Die Boards kosten € 1.190,– und sind damit schon etwas teurer als die Luftmatratzen aus chinesischer Zwangsarbeit, die in jedem Baumarkt angeboten werden. Dafür bekommt man ein nachhaltiges europäisches Produkt, mit dem man lange Freude hat.

Wer schon etwas Paddel­erfahrung hat, weiß ein gutes Paddel zu schätzen. CrosLake bietet superleichte verstellbare Paddel mit einem Gewicht von nur 550 Gramm an. Die Carbonpaddel von CrosLake wurden bereits dreimal Testsieger im größten deutschen SUP-Magazin. Weiters ist eine Leash zu empfehlen, die den Paddler am Fuß mit dem Board verbindet. Sie stellt sicher, dass man bei einem Abgang den Kontakt zum Board nicht verliert. Außerdem besteht z. B. am Gardasee die Pflicht, eine Leash und eine Auftriebshilfe zu verwenden, sobald man den Nahbereich des Ufers Richtung Seemitte verlässt.