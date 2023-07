Konkrete Aussichten auf ein 50-Meter-Schwimmbecken in Innsbruck

Innsbruck – Nach Jahrzehnten des Wartens und von Diskussionen dürfte Innsbruck nun doch ein 50-m-Schwimmbecken erhalten, mit dem der Westen des Landes dann infrastrukturell nachziehen würde. Der Tiroler Sportlandesrat und LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) kündigte zuletzt an, dass das vorhandene 25-m-Becken im in der Olympiaworld gelegenen Landessportzentrum auf ein 50-m-Becken erweitert werden soll. Verbands-"Vize" Stefan Opatril schätzt, dass es in eineinhalb Jahren so weit sein könnte.

Der Vizepräsident des österreichischen Schwimmverbandes (OSV) kämpft selbst seit Jahrzehnten an vorderster Front für ein 50-m-Becken in der Landeshauptstadt. Bisher gibt es solche in Österreich überdacht nur in Wien im Stadthallen- und Stadionbad, in der Südstadt, in Linz und in Graz. Innsbruck würde das halbe Dutzend also voll machen, darüber hinaus stehen konkrete Planungen für ein 50er in Klagenfurt in der Umsetzung.