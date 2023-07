Strenge Regeln wackeln: EU-Kommission will deutliche Lockerung bei Gentechnik

Wien – Die strengen Regeln für gentechnisch veränderte Pflanzen in Europa wackeln. Nach jahrelangen Diskussionen legte die EU-Kommission am Mittwoch neue Pläne für einen deutlich lockeren Umgang mit der Neuen Gentechnik in der Landwirtschaft vor. Diese erlauben einen einfacheren Einsatz von Mutationsverfahren, etwa mit der Genschere CRISPR/Cas, gentechnisch veränderte Pflanzen müssen damit auch nicht mehr als solche gekennzeichnet werden. Erreicht werden soll damit unter anderem, rascher Gewächse gegen Wassermangel oder Schädlinge zu züchten.