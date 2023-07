"Halleluja Paul" wird am 7. Juli beigesetzt, Gedenkmesse am 11. Juli in Innsbruck

Lienz, Innsbruck – Nachdem die Überstellung des Priesters Paul Kellner mit der Freigabe aus Griechenland gesichert wurde, konnte die Beerdigung für Freitag, 7. Juli, in Nußdorf-Debant fixiert werden. Um 14.30 Uhr wird der Leichnam von der Aufbahrungshalle zum Begräbnisgottesdienst in die Pfarrkirche Nußdorf geleitet. Dem Begräbnisgottesdienst wird Bischof Hermann Glettler vorstehen, auch Erzbischof emerit. Alois Kothgasser wird an den Trauerfeierlichkeiten teilnehmen. Im Anschluss erfolgt die Beisetzung am Ortsfriedhof.

Zum Seelenrosenkranz wird am Donnerstag, 6. Juli, um 19 Uhr in die Pfarrkirche Nussdorf-Debant eingeladen. Ein Gedenkgottesdienst in der Mutterhauskirche der Barmherzigen Schwestern in Innsbruck, Rennweg 40, wo Kellner zuletzt gewohnt hat, findet am Dienstag, 11. Juli, um 16 Uhr statt.

Wie berichtet verbrachte Kellner seinen Urlaub bei Freunden auf der griechischen Insel Korfu. Beim Hinausschwimmen ins Meer kehrte er nicht mehr zurück, er war ertrunken.