Italiener Sobrero gewann in Steyr, Narvaez weiter Leader bei Tour of Austria

Steyr – Der Italiener Matteo Sobrero hat die vierte und vorletzte Etappe der Österreich-Radrundfahrt für sich entschieden. Nach 197 km ausgehend von St. Johann/Alpendorf setzte sich der Jayco-Fahrer im Zielsprint am Stadtplatz von Steyr vor seinem Teamkollegen Felix Engelhardt durch und sprang in der Gesamtwertung auf Rang zwei. Führender bleibt weiterhin der Ecuadorianer Jhonatan Narvaez, der Achter wurde und mit einem Vorsprung von 28 Sekunden in den Schlusstag geht.