Starkregen, Hagel und mehrere Einsätze im Unterland: Tag endete wieder mit heftigen Gewittern

Auf der Karte der Österreichischen Unwetterzentrale warnte am Nachmittag die Farbe Rot in Innsbruck, Innsbruck-Land, Schwaz und Imst vor Gewittern und Hagel. Am stärksten traf es jedoch das Unterland, in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein wurde vor starken Unwettern gewarnt. Schon am späten Nachmittag fielen dort die ersten Hagelkörner.

Auch die Unterländer Einsatzkräfte mussten zwischen 15 und 17.30 Uhr insgesamt 16 Mal ausrücken, so die Leitstelle Tirol. Straßen, Unterführungen und Keller standen unter Wasser. Am stärksten betroffen waren demnach die Gemeinden Kirchbichl und Langkampfen. Im Rest Tirols wurden einzelne Einsätze gemeldet, so fiel in Innsbruck ein Baum auf die Straße, in Patsch trat ein Bach übers Ufer. Am Abend schien Ruhe einzukehren. (TT.com)