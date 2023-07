Starkregen und Hagel: Tag endet wieder mit heftigen Gewittern, Schwerpunkt im Unterland

Auf der Karte der Österreichischen Unwetterzentrale warnt die Farbe Rot in Innsbruck, Innsbruck-Land, Schwaz und Imst vor Gewittern und Hagel. Am stärksten dürfte es jedoch das Unterland treffen, in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein wird vor starken Unwettern gewarnt. Schon am späten Nachmittag fielen dort die ersten Hagelkörner. (TT.com)