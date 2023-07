Grabher, Ofner und Novak unterlagen in 1. Wimbledon-Runde

London – Julia Grabher, Sebastian Ofner und Dennis Novak sind in der ersten Runde des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon am Mittwoch ausgeschieden. Die Vorarlbergerin unterlag in der Fortsetzung der am Montag bei Satzrückstand gegen die Amerikanerin Danielle Collins wegen Dunkelheit vertagten und am Dienstag regenbedingt nicht fortgesetzten Partie 4:6,4:6. Ofner war beim 4:6,4:6,4:6 gegen den Tschechen Jiri Lehecka ohne echte Chance, Novak unterlag Milos Raonic 7:6(5),4:6,6:7(5),1:6.