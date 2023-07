Grabher verlor in Wimbledon Montag-Match am Mittwoch 4:6,4:6

London – Die Vorarlbergerin Julia Grabher ist bei ihrem ersten Auftritt im Hauptbewerb des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden. In der Fortsetzung der am Montag bei Satzrückstand gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins wegen Dunkelheit vertagten und am Dienstag regenbedingt nicht fortgesetzten Partie unterlag die 27-Jährige 4:6,4:6. Der Regen ließ die Mittwoch-Matches auf den Außencourts erst später beginnen, es musste mehrmals unterbrochen werden.