Kein Österreicher-Tag in Wimbledon: Ene, mene, muh und raus sind alle im Nu

Wimbledon – Zumindest Dominic Thiem konnte sich am Mittwochabend wenig vorwerfen. Die ehemalige Nummer drei der Welt forderte die Nummer fünf, Stefanos Tsitsipas, fünf Sätze lang. Am Ende hatte der Grieche aber beim 3:6, 7:6, 6:2, 6:7, 7:6 den längeren Atem. Abseits des Rasens hielten Klimaaktivisten die Security in dauernder Alarmbereitschaft: Mehrere Mitglieder der Gruppe „Just Stop Oil“ stürmten den Platz – eine Frau verteilte Puzzle-Teile und Konfetti.

Kurzer Prozess: Für Julia Grabher und Sebastian Ofner ging es in der ersten Runde besonders schnell: Die Vorarlbergerin unterlag in der Fortsetzung der am Montag bei Satzrückstand gegen die Amerikanerin Danielle Collins wegen Dunkelheit vertagten und am Dienstag regenbedingt nicht fortgesetzten Partie 4:6, 4:6 und konnte keinen Satzgewinn verzeichnen. Gleich erging es Ofner beim 4:6, 4:6, 4:6 gegen den Tschechen Jiri Lehecka.