Kritischer Zustand: Elfjähriger im Innsbrucker Tivoli-Freibad reanimiert

Innsbruck – Ein Elfjähriger musste am Mittwoch im Innsbrucker Tivoli-Freibad reanimiert werden. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Schüler gegen 9.45 Uhr, dass sein Schulkamerad reglos im Becken trieb.

Badegäste zogen ihn aus dem Wasser und reanimierten ihn. Anschließend wurde er in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Dort liegt er derzeit laut Polizei in der Kinderintensivstation in kritischem Zustand. (TT.com)