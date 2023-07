Abstürze in Innsbruck und Neustift: Zwei Gleitschirmflieger schwer verletzt

Innsbruck/Neustift im Stubaital – Zwei Gleitschirmflieger haben sich bei Unfällen am Mittwoch in Tirol schwere Verletzungen zugezogen, berichtet die Polizei.

Gegen 11.15 Uhr flog ein 34-Jähriger mit einem Speedglider vom Hafelekar in Innsbruck. Dabei geriet der Österreicher ins Trudeln und stürzte in eine steile Schotterrinne. Ein Rettungshubschrauber barg den Schwerverletzten per Tau und brachte ihn in die Klinik Innsbruck.