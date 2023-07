Djokovic und Swiatek ohne Satzverlust in 3. Wimbledon-Runde

London – Novak Djokovic und Iga Swiatek haben am Mittwoch ohne Satzverlust die dritte Runde des Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon erreicht. Während Swiatek für ihr 6:2,6:1 über Sara Sorribes Tormo (ESP) nur 70 Minuten benötigte, brachte Jordan Thompson Djokovic bei dessen 6:3,7:6(4),7:5-Erfolg über zweieinhalb Stunden durchaus ins Schwitzen. Am 350. Sieg des Serben bei einem Major konnte der Australier aber auch nichts ändern.

Djokovic peilt den achten Wimbledon-Triumph bzw. den fünften in Folge an.

Djokovic ist damit der dritte Spieler nach Roger Federer und Serena Williams, der diese Marke erreicht hat. Der an Nummer zwei gesetzte 36-jährige hat in Wimbledon freilich höhere Ziele: Er peilt den achten Wimbledon-Triumph bzw. den fünften in Folge an. „Er hat ein starkes Match gespielt und verdient den Applaus", gratulierte der übermächtige Djokovic seinem Kontrahenten. Nächster Gegner ist der Sieger aus Tomas Etcheverry (ARG) gegen Stan Wawrinka (SUI).