Mindestens 16 Personen nach Gasleck in Südafrika gestorben

In der südafrikanischen Stadt Boksburg sind mindestens 16 Menschen an einer Gasvergiftung gestorben. Demnach trat am Mittwochabend aus noch ungeklärten Gründen Stickstoff in einem Slum der Stadt aus. Das jüngst Opfer war erst ein Jahr alt. Den Berichten zufolge könnten illegale Bergbauarbeiten Grund dafür sein. Am Abend suchten Rettungskräfte in der Siedlung nach weiteren Verletzten und Toten.