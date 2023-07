US-Tiroler Forschungsarbeit soll Melanom-Krebstherapien verbessern

Innsbruck, La Jolla – Eine Forschungsarbeit des amerikanischen Forschungsinstitutes Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute und der Medizinischen Universität Innsbruck soll Durchbrüche bei Krebstherapien, etwa von Melanomen, ermöglichen. Dazu nahm man das für die Regulation von Tumor- und Immunzellen zuständige Molekül „NR2F6" in den Blick. Künftig könne es durch die Erkenntnisse der Arbeit in Richtung „Hemmung dieses Moleküls" gehen, sagte Zellgenetiker Gottfried Baier.

Diese Hemmung kann bei Patienten, die bisher nicht auf eine Immuntherapie angesprochen hätten, entscheidend sein, erklärte Baier, der an der Medizinischen Universität Innsbruck das Institut für Zellgenetik leitet. „Wir haben beispielsweise belegen können, dass das Vorhanden-Sein von NR2F6 in der Immunzelle ein sehr ungünstiger Prognosefaktor ist", so Baier. Außerdem sei durch die gemeinsamen Forschungsbemühungen, bei denen Ze'ev Ronai im kalifornischen La Jolla federführend war, gezeigt worden, dass „das Molekül auch in der Tumorzelle des Melanoms eine wichtige und wesentliche Rolle spielt", sagte Baier weiter.