EU will Gentechnik auf Felder und Teller bringen: Was man wissen sollte

Brüssel, Wien – Die EU-Kommission hat am Mittwoch neue Pläne für einen deutlich lockereren Umgang mit der Neuen Gentechnik (NGT) in der Landwirtschaft vorgestellt. Neue Mutationsverfahren wie die Genschere Crispr/Cas sollen demnach künftig einfacher zum Einsatz kommen.

1. Wie unterscheiden sich „neue Gentechnik“ und „alte Gentechnik“? Vereinfacht gesagt, wird bei der alten Gentechnik einer Pflanze die DNA eines fremden Organismus eingesetzt. Die dadurch entstandene Pflanze könnte so in der Natur nicht vorkommen. Bei der neuen Gentechnik werden nur die Gene, die in der Pflanze bereits vorhanden sind, verändert. Ein Beispiel dafür ist die so genannte Genschere Crispr/Cas. Dabei wird der DNA-Strang an einer vorgegebenen Stelle durchgeschnitten und dort gezielt verändert. Sojabohnen mit gesünderen Fettsäuren, Weizen, dessen Körner weniger Gluten enthalten, Mais, der beständiger gegen Hitze und Trockenheit ist, können damit zigmal schneller erzeugt werden als mit klassischen Zuchtverfahren.