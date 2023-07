Loslassen in bunten Hosen: Julian le Play bei „Tirol Live“

Innsbruck – Es sind Songs vom Heimkommen, die Julian le Play in „Tabacco“ gegossen hat. Mit seinem neuen Album und den Erinnerungen vom Donauinselfest besuchte Musiker Julian le Play das Studio von „Tirol Live“. Im Gespräch mit Moderatorin Anita Heubacher erzählt er von der großen Bühne mit 60.000 ZuseherInnen und den Songs, die seine Karriere in den letzten zehn Jahren mitgeprägt haben. Am 26. August ist Julian le Play dann auch live im Kultur Quartier in Kufstein zu erleben. Tickets sind noch erhältlich.