Mit geklauter Ortstafel am Moped: Polizei veröffentlicht kurioses Fahndungsfoto

Zwei Jugendliche transportierten in Vorarlberg eine Ortstafel auf dem Moped ab. Dabei wurden sie fotografiert.

In Bürs, einer 3400-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Bludenz, sogt ein kurioser Diebstahl für Aufsehen. Zwischen 1. und 7. Juli haben bisher unbekannte Täter eine an der Hauptstraße L92 aufgestellte Ortstafel der Vorarlberger Gemeinde Bürs gestohlen. Die Beute wurde von zwei Jugendlichen mit einem Moped, an dem die Kennzeichentafel abgeklebt war, abtransportiert.