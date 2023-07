Festlicher Auftakt der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik

An den attraktivsten Plätzen der Stadt packen Musiker*innen, die mit dem altbekannten „Concerto mobile“ unterwegs sind, ihre historischen Instrumente aus und versetzen die Gäste am 22., 23., 29. und 30. Juli mit heiteren Kompositionen und animierenden Rhythmen in der Altstadt in eine sommerlich vergnügte Stimmung. Nicht fehlen im Festwochen-Programm dürfen die Lunchkonzerte im Hofgarten-Pavillon. Am 11., 18. und 25. August kann man mit wohlklingender Musik die Mittagsstunde verbringen. Für andächtige Momente sorgen die musikalischen Gottesdienste, die am 13. August in der Stiftskirche Wilten und am 20. August im Stift Stams gefeiert werden. Überdies wird beim Schlossfest Ambras am 15. August mit Musik, Akrobatikshows, historischen Spielen sowie Tänzen das Schloss in eine bunte Vergangenheit getaucht und zu munterem Leben erweckt.