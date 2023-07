Ecuadorianer Jhonatan Narvaez gewann Tour of Austria

Sonntagberg – Der Ecuadorianer Jhonatan Narvaez hat seinen Triumph bei der Tour of Austria im anspruchsvollen Finale mit der Bergankunft am Sonntagberg mit seinem dritten Etappensieg veredelt. Der 26-Jährige aus dem britischen Ineos-Rennstall gewann die fünfte Etappe der nach drei Jahren Pause wiederbelebten Radrundfahrt am Donnerstag hauchdünn im Bergaufsprint. Die österreichischen Fahrer waren gegen die Übermacht der World-Tour-Teams auch am Schlusstag chancenlos.